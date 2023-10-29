كيف تنبأ ماثيو بيري بوفاته في مسلسل Friends؟.. «رحل وحيدا»

«أنا سأموت وحيدا».. جملة جاءت على لسان الممثل الأمريكي ماثيو بيري في إحدى حلقات مسلسل Friends لم يكن يعلم أنها سوف تتحول إلى حقيقة بعد سنوات، إذ رحل «بيري» بالفعل وحيدًا منذ ساعات بعد تعرضه للغرق في حوض الاستحمام الساخن في منزله أثناء وجوده بمفرده، ولم يكتشف وفاته سوى مساعده بعد ساعات ليقوم بطلب خدمة الطوارئ التي لم لم تنجح في إسعاف الممثل الأمريكي الذي كان رحل بالفعل.

بقدر الابتسامة والضحكات التي زرعها ماثيو بيري على وجوه الجمهور في العالم لم تكن حياته على نفس المقدار من السعادة، حيث انفصل والديه قبل إتمام عامه الأول، وتزوجت والدته مرة أخرى وسافر برفقتها إلى كندا، ولكن عندما أتمّ عامه الـ15 عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش برفقة والده.

ماثيو بيري ترك جوليا روبرتس خوفا من أن تنفصل عنه.. وفسخ علاقته بخطيبته بعد 6 أشهر

وعلى الجانب العاطفي لم تكن حياته أحسن حالًا، إذ لم ينجح في تكوين أسرة أو الاحتفاظ بشريكة حياة، بداية من علاقته العاطفية التي جمعته بالنجمة جوليا روبرتس في التسعينيات وحتى الخطوبة مع مولي هورويتز التي تمّ فسخها بعد 6 أشهر فقط، واعد ماثيو بيري العديد من النساء داخل هوليوود وخارجها.

كان الخوف من الوحدة يطارد «بيري» فكشف في مذكراته أنَّه انفصل عن «روبرتس» بعد شهرين فقط من الارتباط بها بسبب خوفه من أن تتركه، قائلًا: «لقد كنت على يقين دائمًا من أنها سوف تنفصل عني.. لم أرَ نفسي كافيًا بالنسبة لها».

حتى أنَّه لم ينجح في تحقيق رغبته الأخيرة التي كشف عنها في مذكراته «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» التي نشرها العام الماضي، والتي نشأت بعد تعافيه من الإدمان رغبة أخيرة رآها الملاذ الأخير، وهي أن يتزوج وتصبح لديه عائلة.