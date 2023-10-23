رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية.. 6 خطوات بسيطة

يتطلع كثير من مواطني محافظة الإسكندرية لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، من أجل معرفة المبلغ المراد دفعه لشركة الكهرباء مقابل الاستهلاك التي حصل عليها المواطن من الكهرباء على مدار الشهر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

وحددت شركة الكهرباء بالإسكندرية رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية من هنا، إذ يُجرى الدخول عليه والحصول على فاتورة الكهرباء والسعر المراد دفعه لشركة الكهرباء مقابل الاستهلاك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

وأوضحت شركة الكهرباء، وجود عدة خطوات يجب اتباعها من أجل الحصول والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، وهي:

- الدخول علي موقع شركة كهرباء الإسكندرية.

- اختيار رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسكندرية.

- إدخال الرقم الآلي الخاص بالعداد المطلوب، ثم الكشف عن فاتورة الكهرباء به.

- يكون الرقم الآلي أسفل الاسم في فاتورة الكهرباء القديمة.

- يتم الضغط على كلمة «حفظ».

- يظهر أمام الشخص كل المعلومات الخاصة بفاتورة الكهرباء والسعر المراد سداده مقابل الاستهلاك الشهري.

ويمكن للمواطن التواصل مع مركز خدمة العملاء من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية، وذلك على رقم 121.