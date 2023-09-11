الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية خلال العاصفة دانيال

مع اجتياح العاصفة دانيال المدن الساحلية، والعديد من المحافظات المصري، يتساءل الكثير من المواطنين عن الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية، حيث من المتوقع أن تخلف العاصفة ورائها الكثير من المشاكل المتعلقة بالمحطات الكهربائية وغيرها من المنشآت العامة.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية، بالإضافة إلى الأرقام الساخنة، التي يمكن من خلالها تقديم بلاغات من قبل المواطنين في الحالات الطارئة.

الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية

حددت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للمواطنين، طرق الإبلاغ عن أعطال الكهرباء بالإسكندرية، أهمها الخط الساخن الذي يعمل على مدار اليوم، للتعامل مع الشكاوي بشكل فوري، وهو: 121، الذي يمكن من خلاله تلقي الشكاوي الخاصة بالأمور التالية:

- انقطاع التيار الكهربائي.

- أعطال شبكات، وأعطال المحولات.

- شكاوى الفواتير، والشكاوى الخاصة بقراءات شركات توزيع الكهرباء.

ويقوم المواطنون بتسجيل الشكوى من خلال الإبلاغ عن الاسم والمنطقة ونوع الشكوى، ثم سيحصل على رقم للمتابعة.

أرقام تلقي البلاغات بمحافظة الإسكندرية

وفي هذا السياق ومع اجتياح العاصفة دانيال لمحافظة الإسكندرية، قدمت صفحة المحافظة، عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك»، عددًا من الأرقام الساخنة، وأرقام غرف الطوارئ، لتلقي البلاغات والشكاوي العاجلة من المواطنين على مدار الـ24 ساعة، ويمكن تلقيها علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على الأرقام التالية:

«4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136- 4234137».