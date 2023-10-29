مدير «تعليم القليوبية» تتابع انتظام الدراسة في عدة مدارس ببنها

واصلت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولاتها التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة ببعض من مدارس إدارة بنها التعليمية، للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية، رافقها أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

جولة تفقدية بمدارس القليوبية

وتفقدت مدرسة ابن خلدون الابتدائية والمدرسة الثانوية الفندقية بإدارة بنها التعليمية، وتفقدت الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، مؤكدة مواصلة جولاتها المفاجئة بكافة مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية لضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا طلاب المحافظة في سبيل تنشئة جيل جديد واع مستنير قادر على تحمل المسئولية.

انتظام العملية التعليمية

وقامت بالمرور على قاعات رياض الأطفال والحجرات الدراسية للصفوف المختلفة، والتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتوافر المعلمين بجميع التخصصات، مشيرة إلى مناقشة المنهج الدراسي ومدى الاستيعاب، موجهة الطلاب بضرورة المشاركة بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من دور حيوي في بناء شخصية الطالب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم المختلفة.

كما تابعت خلال الجولة الميدانية، المدرسة الفندقية في بنها، ووجهت خلال جولتها إلى ضرورة الاهتمام بنظافة الأقسام والمطاعم والفصول، وتوافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، وتفقدت مطبخ المدرسة، وأكدت ضرورة التزام الطلاب والعاملين بالمدرسة بالنظافة المستمرة، حفاظًا على الوضع الصحي للطلاب، وخاصة أثناء التدريبات العملية داخل المطبخ، والمطعم بالمدرسة الفندقية.