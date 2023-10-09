مدير «تعليم القليوبية» تتابع انتظام الدراسة في الخصوص

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، جولة في بعض مدارس إدارة الخصوص التعليمية، حيث تفقدت مدرسة إيهاب جورجي، يرافقها أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

تفقد مدارس الخصوص

وتوجهت مدير تعليم القليوبية لتفقد مدارس إدارة الخانكة التعليمية، حيث تفقدت مدرسة عمر بن الخطاب «أ»، بكفر حمزة، ومدرسة الشهيد أحمد عيد بكير للتعليم الأساسي بسندوة، وكفرعبيان الابتدائية القديمة، والشهيد محمد سعيد سالم الابتدائية.

وتابعت مديرية التعليم انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة، وأكدت علي توافر عوامل الأمن والسلامة بالمدرسة.

تكثيف متابعة مدير المدرسة للفصول

ونبهت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة تكثيف متابعة مدير المدرسة للفصول وللطلبة، والتأكيد علي الاجتماعات الدورية مع مشرفي المواد الأساسية والتأكيد على الأنشطة والاشتراك في الأنشطة لتنمية المواهب ورعايتها.

وأطمأنت مدير تعليم القليوبية على نظافة المدارس وتنفيذ كل القرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول، موجه بالاهتمام بالنظافة داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.