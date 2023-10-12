«تعليم القليوبية» تفوز بالمركز الأول بجوائز الأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، نتائج مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والمقامة تحت عنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي»، التي شارك فيها أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وفازت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ممثلة في مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات ببنها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

فريق فرسان اللغة العربية

ومن جانبها قدمت أماني غريب السيد مديرة مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات ببنها بالتهنئة لفريق «فرسان اللغة العربية»، لحصوله على المركز الأول جمهوري، وقدمت التهنئة إلى المعلمة لميس جودة أمين مشرف فريق فرسان اللغة العربية وللطلاب أعضاء الفريق سيف الدين، وسام ومروان عاصم رمضان.

تطبيق بالعربي ديجتال

أوضحت لميس جودة أمين مشرف الفريق الفائز، أنه جرى نشر فكرة المشروع الفائز على جميع طلاب وطالبات المدرسة، مشيرة إلى أن الفريق فاز بفكرة ابتكار تطبيق «بالعربي ديجيتال» على متجر جوجل لتحقيق المزيد من الاستفادة للطلاب حيث يقدم التطبيق معلومات عن اللغة العربية، وألعاب تعليمية وفيديوهات من تقديم الطلاب أعضاء الفريق وقصة عن نشأة اللغة العربية، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وموقع ترجمة فورية.

أضافت لميس جودة أمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطبيق له أهمية كبيرة لتعليم وتدريب الطلاب من خلال الألعاب والترفيه، متمنية لهم دوام التميز والرقي والإبداع، وحصد العديد والعديد من الإنجازات، مشيرة إلى أن المشروع مرشح لتمثيل مصر في المسابقة على مستوى الوطن العربي.