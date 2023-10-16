«تعليم القليوبية» للطلاب: يجب الاستفادة من المنصات التعليمية وبنك المعرفة

كشفت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن زيارتها بعض مدارس إدارة طوخ التعليمية، بمرافقة تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وتفقدت مدير المديرية، مدرسة مشتهر الإعدادية بنات، والمدرسة الثانوية الفنية بنات بمشتهر، والفصول التعليمية، للاطمئنان على العملية التعليمية داخلها، واطمأنت على توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس، للحفاظ على صحة وأمان الطلاب.

متابعة مجموعة من الأنشطة التربوية

وأوضحت سماح إبراهيم، أنه جرى متابعة مجموعة من الأنشطة التربوية التي شرحها المعلمون، للوقوف على مدى التحصيل الدراسي للطلاب، وفتح باب المناقشة معهم، لمعرفة مدى الاستيعاب والتحصيل في المواد الدراسية المختلفة، ونبهت الطلاب على الدخول إلى المنصات التعليمية وبنك المعرفة، للاطلاع على كل ما هو جديد.

ووجهت بضرورة الاشتراك في جميع الأنشطة التربوية المختلفة، والمبادرات والاحتفالات والمسابقات، لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وكذلك روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكدت سماح إبراهيم، المتابعة المستمرة للفصول يوميا، ومتابعة المعلمين وسجل المشرفين، وضرورة عمل اجتماعات دورية للمعلمين لمعالجة أي سلبيات أو قصور حسب الإمكانات المتاحة، وإبراز الإيجابيات، وضرورة تكريم العناصر المتميزة في المدرسة، لبث روح التنافس بينهم.