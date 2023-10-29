عاجل.. بعد قرار حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة.. هل تتأثر الأسعار؟

قال الدكتور حسام العجمي الخبير في مجال أبحاث وسوق الذهب في مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تقارير وأبحاث الذهب، إنه هناك العديد من التساؤلات حول قرار الحكومة اليوم بحظر تجارة الذهب إلا على التجار المسجلين في مصلحة الدمغة، وهل سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟

القرار تنظيمي لقرار المركزي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن القرار جاء تنظيما بشكل أكبر لقرار البنك المركزي المصري عن منح مصدري الذهب المصريين مهلة 30 يوما لتوريد حصيلة الذهب الذي تم تصديره، والذي وجه العديد من التجار نحو التصدير.

الهدف من القرار ضمان جوده المشغولات

وأشار إلى أن القرار تنظيمي ولن يؤثر بشكل أساسي على سعر الذهب في مصر ، ولكنه جاء حتى لا يكون هناك أي تداول للذهب في السوق العالمي إلا من خلال الوزارة وعلمها.

وأوضح العجمي أن القرار جاء لضمان جوده المشغولات التي سيتم تصديرها للخارج، ولضمان المنافسة في السوق العالمي والتأكد من جوده الذهب وعياره وأنه غير مغشوش ولا يوجد به أي أخطاء قد تؤثر على منافسة المنتجات العالمية، موضحًا أن قرار الحكومة جاء بحظر كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.