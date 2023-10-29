استخراج كارنيه والتسجيل في «الدمغة».. قرارات مهمة من شعبة الذهب للتجار

بعد أن أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد للذهب والمعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، اتجه الكثير من المواطنين العاملين في مجال الذهب إلى معرفة كيفية مزاولة عمليات البيع والشراء للذهب.

وأوضح ذلك هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه على التجار ضرورة الاتجاه لاستخراج الكارنيه الخاص والذي يمكنهم من مزاولة المهنة بشكل صحيح.

طرق إصدار كارنيه تجارة الذهب

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه على التجار الاتجاه إلى مقر الغرفة التجارية التابع لها في كل محافظات مصر، أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتى لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.

تنظيم تجارة الذهب

وتأتي هذه القرارات لتنظيم عملية تجارة الذهب لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.

ويعتبر القرار خطوة مهمة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر.