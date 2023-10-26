تقرير: مد مهلة توريد حصيلة الذهب المُصدّر إلى شهر يزيد من العوائد الدولارية

أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن منح مصدري الذهب المصريين مهلة 30 يوما لتوريد حصيلة الذهب الذي تم تصديره.

وقالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن البنوك المصرية كانت تلزم مصدري الذهب بتوريد حصيلة التصدير خلال أسبوع فقط، وهو ما اعتبرته مصانع الذهب مانعا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية، خاصة أن ترويج المشغولات الذهب خارج البلاد كان يحتاج بعض الوقت، لذلك طالبت مصانع الذهب البنك المركزي بزيادة فترة توريد الذهب من أسبوع إلى شهر.

المركزي يستجيب للشعبة

وأضافت أن البنك المركزي المصري، استجاب لمقترح الشعبة العامة للذهب وشعبة المعادن لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية، لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة.

وأصدر البنك المركزي المصري، قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات، التي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلا من 7 أيام.

القرار يأتي لجعل وقت كافي لتسويق الذهب

وأشارت إلى أن التطورات الجديدة تمنح المصانع مدة زمنية كافية لبيع الإنتاج من المشغولات وتوريد الحصيلة في مدة 4 أسابيع، لأن أسبوع واحد لم يكن كافيا للمصانع وفق بيان شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية.