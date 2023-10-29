ماذا حدث في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-10-2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في الأسواق ومحال الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2575 جنيها، وفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الأحد 29-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 2575 جنيها للشراء، و2555 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2943 جنيها للشراء، و2920 جنيه للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات للشراء، و2190 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيها للشراء، و1703 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأونصة في الأسواق العالمية، عند مستوى 2005.67 دولارات في الوقت الحالي، وأشار محللون، إلى أن هناك نشاط ملحوظ، في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وذلك مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.