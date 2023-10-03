«الخارجية»: البعثات الدبلوماسية في الخارج بمثابة لجان لانتخابات الرئاسة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ اللقاء الذي جمع السفير سامح شكري وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي في إطار التنسيق بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والشق الخاص بالمصريين في الخارج والدور المنوط بالوزارة.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الخارج

وأكد أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج، منوهًا بالاستعداد الكامل لوزارة الخارجية لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية

وأوضح أنّ البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضي يرأس هذه اللجنة، مؤكدًا أنّ هناك توجيهات صدرت من وزير الخارجية إلى كل البعثات المصرية في الخارج بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الخاصة والقواعد والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية، وكيفية إتمامها بشفافية كاملة والتطبيق الكامل للقوانين والقواعد المنصوص عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرصا من وزارة الخارجية على إحاطة السفراء المصريين بالخارج في كل القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتأكيد ضرورة تشجيع أبنائنا المصريين بالخارج والجاليات على المشاركة في العملية الانتخابية بشكل عام.