الداخلية تستعد لاستقبال وفود البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

تستعد وزارة الداخلية لاستقبال وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية؛ في جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والتابع لقطاع الحماية المجتمعية.

«الإصلاح والتأهيل» ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ويعد مركز الإصلاح والتأهيل، نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقتها مصر مؤخراً.