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وزير التعليم: الحلقة المعروضة بالتليفزيون تكافئ حصتين دراسيتين

كتب:

أميرة فكري
03:48 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وفترات المشاهدة للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، مشيرًا إلى أن فترات المشاهدة تساعد في سد عجز المعلمين، حيث أن الحصة التي تعرض بالتليفزيون تكافئ حصتين دراسيتين.

مواد تدريبية تعليمية

كما تطرق الوزير خلال اجتماعه مع قيادات مديرية التعليم بكفر الشيخ مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسي، إلى إتاحة الوزارة مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية تعريف الطلاب في المدارس بهذه المواد للاستفادة منها في التحصيل الدراسي عبر تحميلها من موقع الوزارة مجانا.

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