«السلع التموينية» تتسلم 63 ألف طن قمح روسي

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادرت 20 سفينة، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة، منها السفينة «WADI ALKARNAK» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكّيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، إذ بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28208 أطنان تشمل 1592 طن رمل و4300 طن يوريا و13516 طن ملح صب و4000 طن ملح معبأ و3100 طن مولاس و1700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35724 طنا تشمل 4319 طن خردة و15688 طن ذرة و3926 طن أبلاكاش و3577 طن حديد و1003 أطنان خشب زان و161 طن فول صويا و7050 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 850 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 286 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4573 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41787 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 427853 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي، وقطارين آخرين بعد أن فرغا 25 حاوية 40 قدما، و50 حاوية 20 قدما متجهين إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5003 شاحنات.