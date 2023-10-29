سعر اليورو الیوم الأحد بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأحد، استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات مختلف البنوك المصرية، بحسب ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري 32.50 جنيه للشراء، و32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.50 جنيه للشراء، و32.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.56 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وصل إلى 32.82 جنيه للبيع، و32.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 32.79 جنيه للبيع و32.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 32.62 جنيه للشراء، و32.80 جنيه للبيع.