سفير فلسطيني سابق عن تغريدة نتنياهو المحذوفة: «انتهى وسيكون مكانه السجن»

نشر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة مؤخراً، يلقي فيها اللوم على مسؤولي الدفاع والمخابرات، ويتهمم بالفشل في صد هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري، إلا أنه اضطر إلى حذفها بعد وقت قصير، وقدم اعتذاره عن نشرها، وذلك بسبب ضغوطات شديدة من الشارع والساسة الإسرائيليين.

وكتب نتنياهو: «لم يتم في أي وقت توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو بشأن وجود نيه من جانب فصائل فلسطينية لبدء حرب، بل على العكس من ذلك، فإن جميع مسؤولي الدفاع، بما في ذلك رؤساء مديرية المخابرات والشاباك، قدروا أن الفصائل تم ردعها، وهذا هو التقييم الذي تم تقديمه مراراً إلى رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع الجهات في الدفاع، ومجتمع الاستخبارات حتى اندلاع الحرب».

انتقادات شديدة بسبب تغريدة نتنياهو

منشور نتنياهو قوبل بانتقادات شديدة من الجميع، كما تسببت تغريدته في مشاكل كبيرة من المواطنين في الشوارع والساسة الإسرائيليين، بحسب تعبير السفير الفلسطيني الأسبق لدى القاهرة، بركات الفرا، في تصريحاته لـ«الوطن».

وأضاف السفير «الفرا» أن فشل نتنياهو أمام الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر سوف ينهي مستقبله السياسي، فعندما تضع الحرب أوزارها، لن يبقى في مكانه وهو وحكومته، وسيكون مكانه «السجن».

نتنياهو يحاول أن يبرئ نفسه

وأكد «الفرا» أن نتنياهو يحاول أن يبرئ نفسه عن طريق نشر تغريدة يتهم فيها مسؤولين إسرائيليين بأنهم هم السبب في الفشل، ولكن يعد هو صاحب الفشل الذريع، فبعدما تنتهي الحرب سيستقيل هو وحكومته، وستشكل لجنة لدراسة ما حدث.