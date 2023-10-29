ما السبب وراء اعتراف إسرائيل بتعقيد الاجتياح البري لقطاع غزة؟

وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاجتياح البري لقطاع غزة بفلسطين بأنها أمر مُعقد، ويتضمن مخاطر على قواته، رغم البدء فيه، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، وهو الأمر الذي فسر أسبابه الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ودلالات الاعتراف الإسرائيلي بذلك.

فشل في تحقيق الأهداف

وبحسب الدكتور عاشور لـ«الوطن»، فإنّ إسرائيل لم تُحقق أهدافها من الاجتياح البري لقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أثر بالسلب على المجتمع الإسرائيلي وأدى إلى علو الصوت اليهودي ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأن الاجتياح البري يشكل تهديداً كبيراً عليهم.

«العقيدة القتالية»

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «جيش الاحتلال الإسرائيلي لا توجد لديه عقيدة قتالية تمكنه من عملية الاجتياح البري لغزة ومواجهة الفصائل الفلسطينية على عكس ما تتمع به الفصائل من عقيدة قتالية قوية».

واسترشد أستاذ العلاقات الدولية، بالحرب الأمريكية على فيتنام، والتي خسرت فيها القوات الأمريكية، قائلاً: «لم يكن السبب هو قوة القوات الأمريكية بل السبب في قوة العقيدة القتالية لدى الفيتناميين».

تهديد لأمن الاحتلال

كشف الدكتور رامي عاشور، عن أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إليها عملية الاجتياح البري لقطاع غزة على الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه حتى لو استمرت طويلاً ستكون هناك خسائر كبيرة لدى إسرائيل، ستكون أكبر من خسائر المقاومة الفلسطينية نفسها، وتابع: «المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على الاجتياح البري لأنه أمر يُشكل تهديداً على أمان إسرائيل نفسها».

الهجرة العكسية

أكد أستاذ العلاقات الدولية، أنّ الهجرة العكسية مُتعلقة بعملية الاجتياح البري، قائلاً: «العملية تشكل تهديداً لأمن إسرائيل خاصة وأن الفصائل الفلسطينية لديها ما لديها من شبكة أنفاق قوية تؤمن بها نفسها وتمكنها من المواجهة بقوة كل ذلك سيؤدي إلى خروج الإسرائيليين من دولتهم إلى مناطق أخرى وغزة ستكون بمثابة كمين لإسرائيل».

توسيع رقعة القصف الجوي حيلة أخرى قد تلجأ لها إسرائيل جراء اعترافها بتعقيد الاجتياح البري، بحسب ما كشفه الدكتور رامي عاشور، وهي التوسع في القصف الجوي على قطاع غزة باستخدام الأسلحة المُحرمة دولياً من القنابل الحارقة والفسفورية وبعض أنواع الصواريخ.