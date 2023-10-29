ماراثون دراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة أسيوط

أطلقت جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، ماراثون للدراجات لطلاب الجامعة، داخل الحرم الجامعي، بمناسبة اللقاء الختامي للحملة الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار «اطمني.. إحنا معاكي».

وشهد انطلاق الماراثون حضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب أكثر من 80 طالباً وطالبة، من المشاركين في فعاليات الماراثون من أبناء الجامعة.

مبادرة دعم صحة المرأة

وانطلقت فعاليات الماراثون، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، من أمام القرية الأوليمبية ، مروراً بكليات التربية، والطب والهندسة، والتجارة ، والعودة في الختام إلي مقر القرية الأوليمبية مرةً أخري، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من طلاب وطالبات الجامعة؛ مرتدين شارات أكتوبر الوردى ، وطلاب كلية التربية الرياضية؛ بالسوارى والأعلام.

جدير بالذكر، أن الجامعة أطلقت حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في منتصف الشهر الجاري؛ في إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم صحة المرأة المصرية، وتزامناً مع المبادرة العالمية «أكتوبر الوردي».

ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهندسة المدنية

في سياق آخر، اختتمت كلية الهندسة في جامعة أسيوط فعاليات مؤتمرها الدولي الثالث في الهندسة المدنية، بعنوان «التنمية والاستدامة»، والذي عُقدت فعالياته في الفترة من 24 إلى 27 من أكتوبر الجاري، بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن فعاليات المؤتمر شهدت حضور كوكبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين في مجال الهندسة المدنية، فضلاً عن مشاركة أكثر من مائة باحث؛ بأوراق بحثية، ومحاضرات علمية، من سبع دول هي مصر، وكندا، والسعودية، والإمارات، واليمن، وليبيا، والجزائر، إضافة إلى نخبة من ممثلي الصناعة، والهيئات الحكومية، وكذلك أوائل الطلاب بالقسم.