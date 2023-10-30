أكلات مناسبة لمرضى السكر الكبار والصغار.. غنية بالألياف

أكد تقرير نشرته محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الصحة عن مرض السكر وطرق العلاج، مؤكدا أن غذاء مريض السكر يجب أن يعتمد إلى درجة كبيرة على تناول الحبوب باعتبارها أغنى الأغذية بالألياف لأن وجود الألياف هو الجزء الذي لا يهضم من الأطعمة النباتية يجعل امتصاص الجسم للجلوكوز الناتج منها بطيئاً بما يوافق ضعف إنتاج الجسم للأنسولين للتعامل معه.

حبوب مفيدة

وأشار التقرير إلى أن من الحبوب المفيدة لمريض السكر: العدس – الحمص – اللوبيا – الفاصوليا الناشفة – فول الصويا – فول التدميس – الترمس – الحلبة – حمص الشام – القمح – الذرة، موضحة بعض النتائج استطاعت المرضى أن يقللوا جرعة الأنسولين 39% بعد التزامهم بنظام غذائي يعتمد أساساً على الحبوب.

مرض السكر

وفيما يتعلق بالسكر بالنسبة للكبار، أشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من المرضى استغنوا تماماً عن تناول حبوب الدواء بعد التزامهم بنفس النظام الغذائي السابق، إذ يمكن تناول يومياً ملء فنجان من الحبوب الجافة مثل «الترمس أو الفول أو الفاصوليا المسلوقة أو ما تشتهي من أنواع أخرى»، هذا كفيل بخفض مستوى الكولسترول الضار وضبط مستوى الجلوكوز وزيادة مفعول الأنسولين وخفض ضغط الدم بدرجة بسيطة وتنشيط وظائف القولون وتنظيم حركته والوقاية من أمراض الأمعاء.

وأوضح أنه يفضل الابتعاد عن تناول الحبوب المعلبة مثل علب الفول المحفوظ، إذ تؤدي إلى زيادة طارئة بمستوى الجلوكوز بالدم، بينما يكون الاعتماد على تناول الحبوب المسلوقة أو المنقوعة في الماء مثل الترمس ومن الأمثلة الصحية من الحبوب نذكر فول نابت بالليمون، زيت زيتون، لوبيا مسلوقة في الماء، عصير ليمون، ذرة مشوي، حلبة كمشروب، ترمس أو حمص الشام.

وفيما يتعلق بتغذية الطفل المصاب بالسكري، أوضح التقرير أنه يمكنه تناول أطعمة محددة وبمقادير محدده وخاصة الحلويات وتجنب الأطعمة المقلية أو المحمرة وتناول لبن منزوع الدسم والإقلال من الدهون، وينبغي أن يحتوى الأكل على بروتينات تقريبا من10-20 في المائة من اجمالى السعرات الحرارية.

وأشار إلى أنه يمكن للطفل أن يتناول اللحم والبيض والسمك والجبن مع الخبز البلدي والبطاطس كما أن الخضروات مهمة وضرورية لمرضى السكرى لذا يجب الاكثار من الخيار والخس والألياف لأنها تساعد على الامتصاص الثابت للسكريات من الأمعاء ويجب أن تعلم الأم أن الوزن الزائد خطر على مريض السكر والإهمال في العلاج قد يسبب أمراضا.