استقرار سعر السكر اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق

استقر سعر كيلو السكر، اليوم، بعد نجاح مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار، ضمن انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية التي توفرها بكميات كبيرة في جميع منافذ وزارة التموين، والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، ومنافذ شركة مصرية إحدى شركات وزارة التموين والمنتشرة في جميع القرى والمحافظات.

سعر السكر اليوم في المجمعات ومنافذ التموين

واستقر اليوم الأحد 29 أكتوبر، سعر كيلو السكراليوم إذ سجل 27 جنيهًا، في جميع المجمعات ومنافذ وزارة التموين المختلفة.

أسعار السلع الغذائية المختلفة في المجمعات

وبمتابعة أسعار السلع الغذائية المختلفة، بعد مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار، يتضح انخفاض قيمة السلع، وجاءت على النحو التالي:

- أرز معبأ عريض الحبة بسعر 22 جنيها بدلا من 28 جنيها.

- أرز معبأ مستورد بسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه.

- مكرونة كيلوجرام بسعر 17.50 جنيه بدلا من 20 جنيها.

سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ40 جنيها بدلا من 45 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 700 مللي بـ31 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط وزن لتر بـ46 جنيها بدلا من 56 جنيها.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيها.

- عدس أصفر معبأ 500 جرام بسعر 22 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 15 جنيها.

- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- جبنة تتراباك (بلس - طعوم) 250 جراما بسعر 15 جنيهًا بدلا من 16 جنيها.

- لبن كامل الدسم بسعر 29 جنيها بدلا من 32 جنيها.

- لبن كامل الدسم 500 مللي بسعر 15.50 جنيه بدلا من 17 جنيها.

- طبق بيض 30 بيضة بسعر 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.

أسعار الدواجن واللحوم المجمدة في منافذ التموين

- دواجن محلي مجمدة للكيلوجرام بسعر 105 جنيهات بدلا من 125 جنيها.

- دواجن برازيلي مجمدة للكيلوجرام بسعر 85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

- لحوم برازيلي مجمدة للكيلوجرام بسعر 160 جنيها بدلا من 190 جنيها.