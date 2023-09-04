توقيع بروتوكول تعاون بين «صحة البحيرة» وجامعة دمنهور بشأن حبوب الغلة

وجه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة في البحيرة، التحية والشكر لكلية الصيدلة بجامعة دمنهور لتعاونهم الدائم مع المديرية وتوقيع برتوكول تعاون بخصوص حبوب الغلة، ويتضمن برتوكول علاجي وأبحاث تجرى حول حبوب الغلة السامة بين مديرية الصحة وكلية صيدلة دمنهور، وكيف أنه تم الاستفادة من ذلك ومن خبراتهم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح دورة الأبحاث الإكلينيكية التي تنظمها وحدة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور رضا رزق مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد قطري.

أهمية البحث العلمي في البحيرة

وأوضح وكيل صحة البحيرة أهمية البحث العلمي، مؤكدًا أن هذا ما نحتاجه بالفعل، مشيرا أن الدورة ليست شهاده فقط وإنما لابد من تطبيقه في المجتمع والاستفادة منه، ولذلك قمنا بعمل الدورة لأنها ستفيدنا جميعا.

وتابع جميعة أننا نسير بخطى ثابتة، نحو الدخول للجمهورية الجديدة، وأن خطتنا التنفيذية في مجال البحث العلمي قائمه على أن كل مستشفى ستقوم بتقديم بحثين علميين وسيتم تطبيقهم .

أهمية البحث العلمي في صحة الإنسان

وأكد أهمية البحث العلمي تكمن في العمل على تحسين صحة الإنسان، ونحن فى أشد الحاجة لموجات من البحث العلمي، وكما هو واضح من البرنامج التدريبي أن المحاضرين على أعلى مستوى من العلم والكفاءة.