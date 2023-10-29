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الأردن تنفي استخدام طائرات أميركية قواعدها لتزويد إسرائيل بالأسلحة

كتب:

محمد عزالدين
05:23 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أكد الجيش الأردني أنه لا صحة لما أشيع حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كان ممثل الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في غزة، ويتعمد قتل المدنيين، وبينهم نساء، وأطفال، وعاملون في القطاع الصحي، وإن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة، ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب. 

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بقلم محمد عزالدين