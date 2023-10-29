أهالي المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام منزل نتنياهو: «وقت الصبر نفد»

يتصاعد الغضب بين أهالي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مع التصعيد في قطاع غزة وكثافة قصف الاحتلال والتوغل البري.

ويتزايد الغضب مع غياب أي معلومات عن مصائرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم، وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا، جاء فيه أنه بينما يطالب عدد من أهالي المحتجزين حكومة الاحتلال بإعادة ذويهم مهما كان الثمن تنتابهم مخاوف من تهديد الهجوم البري على غزة لجهود وساطة قد تفرج عن المحتجزين.

خطورة التدخل البري

ويتأجج الشعور بالقلق في الداخل الإسرائيلي خشية أن يجر الغزو البري الجيش إلى معركة مستعصية داخل غزة، في غضون ذلك، ويعيش رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أزمة ثقة شعبية إذ شدد أهالي المحتجزين الضغوط على حكومة نتنياهو مؤكدين أن وقت الصبر نفد.

تظاهر المئات من عائلات المستوطنين

وتظاهر المئات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو جنوب مدينة حيفا، مطالبين مجلس الحرب بالاجتماع معه بشكل عاجل.