حكاية نبوءة هزت العالم تتحقق داخل غزة في 48 ساعة.. ماذا حدث؟

نبوءة أم مجرد صدفة، تلك التي هزت العالم مستهل أكتوبر الجاري، بدأت بانتشار شائعات عن انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن العالم، يوم 11 من الشهر الجاري، ما أحدث حالة من الذعر؛ باعتبارها ستُحدِث شللا تاما للعديد من الخدمات على الأصعدة كافة.

نبوءة انقطاع الكهرباء في أكتوبر تتحقق

بعد مرور 8 أيام فقط على موعد توقع انقطاع الإنترنت، تحققت النبوءة لكن داخل غزة، إثر الحرب التي أعلنها العدو الإسرائيلي على القطاع، منذ ما يزيد عن 21 يوما، والتي حصدت أرواح آلاف الشهداء من أهالي غزة، نتيجة القصف المتواصل على جميع المباني السكنية والطبية ودور العبادة دون تمييز.

يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، قررت حكومة دولة الاحتلال، قطع الإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، لمدة وصلت إلى 48 ساعة، انقطع خلالها الاتصال مع الأهالي داخل القطاع، كما اختفت تغطيات الصحفيين المعنيين بتغطية الحدث من داخل فلسطين، بسبب عدم امتلاك أي أدوات للتواصل، في ليلة حالكة السواد تعد الأعنف على القطاع بالكامل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر قطع الإنترنت عن غزة بشكل كامل، تمهيدًا لبدء التوغل بريًا داخل القطاع، في محاولة للعثور على مناطق تمركز فصائل المقاومة، الأمر الذي خلَّف العديد من الشهداء، نتيجة عمليات القصف الغاشم الأخيرة التي استهدفت مواقع سكنية ومستشفيات مكتظة بالنازحين.

شعب كامل فقد الاتصال بالعالم

شعب كامل فقد الاتصال بالعالم، وسُلب منه حق التواصل مع العالم الخارجي، في محاولة لمواصلة الهجوم الوحشي والغاشم على المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء منهم، وذلك بعد انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات الأرضية والخلوية عبر الشبكتين داخل غزة.

سكان غزة لم يفقدوا الاتصال مع العالم فحسب، بل العزل كان داخليًا أيضًا، بعدما فقدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التواصل مع غرفة العمليات في القطاع طواقمها كافة العاملة هناك، ما عطل وصول طواقم الإنقاذ إلى أماكن المصابين نتيجة القصف المتواصل.