حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز أهمية الصناعة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو جديدا رصدت خلاله ما شهدته الصناعة المحلية من نمو، ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية من الصناعات الثقيلة إلى الصناعات الخفيفة والتكنولوجيا.

خلق فرص عمل للشباب

وأضافت الحملة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: «ننتج بفخر ونبني اقتصادًا متنوعًا وقويًا، من خلال تعزيز الصناعة المحلية، ونشجع على خلق فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين».

كما تابعت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «نحن ندرك أن الصناعة ليست مجرد إنتاج سلع وخدمات، بل هي أيضًا مشروع وطني يعزز الاستقلالية والتنمية الشاملة لذا، دعونا نستمر في دعم الصناعة المصرية وتشجيع الابتكار والاستثمار، وذلك بتعزيز روح المبادرة والتعاون بين القطاع العام والخاص. إنها مسؤوليتنا جميعًا أن نعزز الصناعة ونحقق النجاح الذي نطمح إليه».