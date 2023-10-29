وظائف خالية بشركة اتصالات دولية براتب يبدأ من 8500 جنيه.. طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب في إحدى شركات الاتصالات الدولية، للعمل في وظيفة وكيل الدعم الفني للهواتف الذكية، على أن يقوم بحل الاستفسارات الفنية للعملاء، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، واحتياجاتهم المادية، إذ تتخطى مرتبات تلك الوظائف 8000 آلاف جنيه.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف في إحدى شركات الاتصالات الدولية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الشباب والرياضة بإحدى شركات الاتصالات الدولية

- مكان العمل في المعادي والقاهرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس .

- يمكن للذكور والإناث التقديم للوظائف الخالية في إحدى شركات الاتصالات الدولية.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بالراغب في التقديم للوظائف B2.

- الحد الأقصى للعمر 33 عام.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا يبدأ من 8500 حتى 10 آلاف.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين بها عطلة يومين في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بتلك الوظائف وملء الاستمارة الخاصة بها.