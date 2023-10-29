التحفظ على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالإسكندرية

شنّ حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة بالمناطق المختلفة وشوارع حي وسط على الأسواق والمحلات تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على المنشآت العامة والتصدي للمخالفات وضبط الأسواق بالشارع السكندري وفق ما صرحت به عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن».

حملة مكبرة

وأوضحت رئيس حي وسط، أن الحملة المكبرة تمت بمشاركة الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظه، وهيئة سلامة الغذاء والتفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء، ومكتب العمل، والتموين الشئون الصحية، ومسئولى الصرف الصحي، ومسئولى شركة المياه، والإدارات المعنية بالحي وذلك بالشوارع الآتية، ميدان محطة مصر، وشارع محرم بك، وشارع ابن الخطاب، وشارع الرصافة.

لحوم ودواجن غير صالحة

وأشارت عزة سعد إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 9 كيلو جرامات من اللحوم و41 كيلو جراما من أجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و550 من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير و65 منتجات متنوعة منتهية الصلاحية و230 حالة من الإشغالات المتنوعة وتحرير 27 محضرا و10 إنذارات وتحصيل مبلغ 21 ألف جنيه غرامة فورية، وجرى المرور على 4 صيدليات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات من مسئولي التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء.