داعمو فريد زهران: يجب سن قوانين للحد من العنف ضد المرأة

شهد المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران الذي أقيم مساء اليوم بمدينة الإسكندرية، حديث عدد من الداعمين له عن أسباب دعمهم.

وقال خالد القاضي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، خلال مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران في الإسكندرية، إن الشعوب هي التي تحدد مصيرها، وقادرين على التغيير وأنه ابن ثورة 25 يناير 2011 إن لم ينزل الشعب وقتها فلم يحدث التغيير.

وأكدت سلوى عثمان، أمينة لجنة المرأة بحزب العدل، أنه يجب خلال كل بداية صحيحة دعم مقدرات المرأة وإفساح الطريق لها، وأنه يوجد زيادة لنسبة مشاركة المرأة في المجتمع ببرنامج المرشح الرئاسي فريد زهران.

تمكين اقتصادي قوي

وأضافت أنها طالبت بالحوار الوطني بسن قوانين للحد من العنف ضد المرأة، مضيفة أنها تريد أن يكون للمرأة يجب تمكين اقتصادي قوي، ولا تعتمد على الجمعيات الخيرية.