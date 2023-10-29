انهيار والدي النجم ماثيو بيري لحظة رؤيته بعد وفاته

نقلت صحف أمريكية وأجنبية أنباء عن انهيار والدي النجم الأمريكي ماثيو بيري الذي وجد متوفى بسكتة قلبية، صباح اليوم الأحد، في حمام منزله.

ماثيو بيري أحد أهم أبطال مسلسل الأصدقاء

وكشف موقع tmz أن والدا ماثيو كانا أول من تواجدوا بعد إعلان الخبر من أجل رؤية نجلهم ومعرفة أسباب وفاته التي أظهرت أنه تعرض لسكته قلبية أثناء استحمامه في الجاكوزي الخاص به، وليس كما تردد نتيجة تعاطيه المخدرات.

ماثيو بيري قدم شخصية تشاندلر في مسلسل الأصدقاء

كان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على مدار عشرة مواسم، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته، وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو، وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.