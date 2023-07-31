راغب علامة لـ«الوطن»: خالد ولؤي هما سندي بالحياة.. وأفتخر بكل ما حققاه

خطفت صورة الفنان راغب علامة، ونجله خالد، الأنظار بعد حفلهم في مهرجان العلمين الجديدة، بعد أن احتضن علامة نجله على المسرح أمام أعين حضور الذي تجاوز عدة آلاف.

راغب علامة أحيا حفلا في مدينة العلمين الجديدة

راغب علامة: أفتخر بما يفعله نجلي خالد معي

افتخر «علامة» بنجله خالد، بعد أن خطفت صورته وهو يحتضنه الأنظار، خلال حفله بمهرجان العلمين، قائلا لـ«الوطن»: «أفتخر دوما بأولادي، خالد ولؤي سند لي في الحياة، وهما يواصلان نجاحاتهما دون مساعدة مني في الحياة، خالد يواصل عمله في مشاريعه الخاصة الطبية، ولؤي يواصل مشواره في عالم الفاشيين والموضة».

يذكر أن راغب علامة لديه ولدين من زوجته جيهان العلي، هما خالد من مواليد 1996، ولؤي من مواليد 2000.