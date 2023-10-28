راغب علامة: أوقفوا قتل أطفال فلسطين

طالب الفنان اللبناني راغب علامة بإيقاف قتل أطفال فلسطين فورا، بعد القصف الغاشم الذي شنَّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

راغب علامة: مجازر إنسانية

دوَّن علامة، عبر منصة إكس، تويتر سابقا، قائلا: «يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت».

أضاف: «ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة، ارحموا الأطفال … أوقفوا قتل الأطفال فوراً، لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر، كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا».

راغب علامة: ارحموا الأطفال

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد أوقف وأجَّل أغلبية حفلاته التي كان من المقرر أن يحييها في مختلف أنحاء الوطن العربي بسبب المجازر التي ترتكب في فلسطين.