عناوين مكاتب توثيق البحر الأحمر لخدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار.. 10 فروع

أعلنت وزارة العدل تعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن وخصصت عدد من الفروع بمكاتب توثيق مدن البحر الأحمر لأداء الخدمة للمواطنين.

عناوين مكاتب توثيق البحر الأحمر

وخصصت وزارة العدل عدد 10 فروع بمكاتب توثيق محافظة البحر الأحمر لأداء خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وشلاتين.

وتنشر «الوطن» خدمة معرفة عناوين مكاتب توثيق الشهر العقاري بمدن البحر الأحمر وهي:

مكتب مرور الغردقة بمبنى المرور

مكتب مرسى علم بشاطئ البحر بلوكات مجلس المدينة

مكتب الشلاتين بمساكن الوحدة المحلية

مكتب سفاجا بمجمع محاكم سفاجا

مكتب راس غارب بلوكات مجلس المدينة شارع 32 وحدة

مكتب المستقبل بالغردقة شارع النصر

مكتب ثان سفاجا بمدينة سفاجا

مكتب بريد القصير بجوار البنك الأهلي

مكتب الجونة بمنتجع الجونة شمال الغردقة

مكتب اتصالات الغردقة سنترال الدهار بالغردقة

وكشف محمد عبد الله مدير مكتب توثيق الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخدمة تقدم دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.