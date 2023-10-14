توافد أهالي الدقهلية على الشهر العقاري لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهد الشهر العقاري بالمنصورة، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في آخر يوم قبل غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

الرئيس السيسي حافظ على الأراضي الزراعية

وقال المهندس يسري أبو المعاطي، المشرف على حماية الأرضي بالدقهلية، إنه بالرغم من إعلان ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلا أننا ندعمه ونؤيده ونسانده قلبا وقالبا لأسباب عديدة، بينها أنه زود الرقعة الزراعية وحرص على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها ووضع قوانين صارمة ومشددة من أجل الحفاظ عليها لأنها أرض عزيزة ويعرف قيمتها وأهميتها، وصرف مليارات الجنيهات من أجل النهوض بالزراعة، وقام بمبادرة عظيمة وهي زراعة 100 مليون شجرة لتحويل مصر إلى جنة خضراء.

مواطن: أؤيد الرئيس السيسي من أجل مستقبل مصر

وأضاف صالح عبد الحميد، مواطن بالدقهلية، أنه ليس هناك شخص جدير بقيادة هذه البلاد غير المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسأدعمه وأؤيده لفترة انتخابية جديدة من أجل مستقبل مصر ومن أجل أولادي، خاصة في ظل وجود تهديدات أمنية تحيط بنا عبر الحدود، لا يستطيع إدارتها والتعامل معها بذكاء وروية غير رجل عسكري وسياسي، مصر بحاجة إليه، وهو يجاهد ويحاول قدر المستطاع لتوفير كل ما يهم المواطن.