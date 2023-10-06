توافد المواطنين على الشهر العقاري بالمحافظات لتوثيق تأييدات مرشحي الرئاسة

شهدت مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات توافد المواطنين بشكل ملحوظ عقب أداء صلاة الجمعة، لتوثيق توكيلات انتخابات الرئاسة المقبلة، وظهرت طوابير طويلة من الأهالي أمام مكاتب التوثيق لتحرير التوكيلات تمهيدا لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة الزمنية المحددة، لتلقي أوراق الترشح، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

محافظات شمال الصعيد

وفي محافظات المنيا والفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، دفعت عددا من الأحزاب السياسية ومنها «مستقبل وطن وحماة الوطن والوفد والشعب الجمهوري»، أعضائها لمكاتب الشهر العقاري، كما حرص المئات من المواطنين على التوافد إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية، حاملين الأعلام المصرية.

محافظات جنوب الصعيد

وفي محافظات «أسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا بجنوب الصعيد» تكرر نفس الأمر، وقام البعض بترديد الأغاني الوطنية، للتأكيد أهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي المنتظر في المرحلة المقبلة، لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة البناء.

وفي المحافظات الساحلية بكفر الشيخ والإسكندرية ودمياط ومطروح، شهدت مكاتب الشهر العقاري إقبالا كبيرًا من المواطنين، وحضر كبار السن وجلسوا على مقاعد مخصصة لهم لتسهيل إجراءات التوثيق، ورفع بعض المواطنين صور الرئيس السيسي، ولافتات تعبرا عن دعمهم وتأييدهم له، وأظهروا رغبتهم في مواصلة المسيرة التنموية تحت قيادته.

مدن القناة

وفي مدن القناة «الإسماعيلية وبورسعيد والسويس»، شهدت مكاتب الشهر العقاري إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، معلنين تأييدهم الكامل له ودعمه في الانتخابات.

وفي الدلتا، خرج المئات من الأهالي في محافظات «الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية»، قاصدين مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات قبل وبعد أداء صلاة الجمعة، حاملين الأعلام الوطنية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.