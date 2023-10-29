عاجل.. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة «كريات شمونة» كتب: حسن سمير 06:03 م | الأحد 29 أكتوبر 2023 إطلاق صواريخ - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عادل منذ قليل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان صوب كريات شمونة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل 8 معلومات عن قوة «اليونيفيل» في لبنان.. تضم آلاف العسكريين من 10 دول الاحتلال الإسرائيلي يصيب أحد ضباط اليونيفيل في قصف على لبنان قوات الاحتلال تقصف بلدة «عيتا الشعب» في جنوب لبنان إطلاق صواريخ لبنان جييش الاحتلال بقلم حسن سمير