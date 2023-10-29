أول صورة لنادي محمد النني الجديد في لندن.. مفاجأة من نجوم أرسنال

«لاعب ومدرب وصاحب أكاديمية لتعليم كرة القدم».. هكذا يصنع محمد النني المجد في صمت، وكأنه يؤكد المقولة التي رافقته طوال مسيرته والتي وصفته بالمظلوم إعلاميًا، باعتبار أن بؤرة الضوء لم تتسلط عليه بشكل كافٍ رغم موهبته ونجاح مشواره الاحترافي.

محمد النني يبدأ الاختبارات في ناديه الجديد بلندن

يوم 10 أكتوبر، أعلن محمد النني خروج حلمه إلى النور، وذلك بتأسيس نادٍ يحمل اسمه في لندن، من أجل اكتشاف المواهب، ليبدأ رحلة الاستثمار الرياضي ويصبح رئيسًا لأحد الأندية، قبل أن يترك الملاعب.

نجوم أرسنال في ضيافة محمد النني بناديه الجديد

محمد النني فتح الباب أمام المواهب الشابة للتقديم في الأكاديمية، وبالفعل بدأ في تنفيذ الاختبارات على أرض الواقع، بداية من اليوم بحضور عدد من نجوم أرسنال الذين حرصوا على مساندته في تجربته الجديدة، لعل أبرزهم جابرييل مارتينيلي وجورجينيو وسيدريك سواريش، في أول ظهور للنادي الجديد.

«نادي النني».. سنوات من الاحتراف للاعب وسط منتخب مصر، كللها بإنشاء نادٍ قادر على اكتشاف العديد من المواهب، خاصة من داخل لندن، مثلما قال في بيانه، إنه يرغب في منح الفرصة لأصحاب الموهبة، من أجل تطويرها ودفعها إلى الأمام.

من عمر 16 حتى 25 عامًا، يفتح محمد النني أبواب ناديه لاستقبال المواهب الشابة التي لطالما حلمت بممارسة كرة القدم وتحقيق البطولات والإنجازات، مثلما كان يحلم قبل بداية رحلة الاحتراف وحصد العديد من الأرقام القياسية رفقة الجانرز، إذ يحلم بجعله منصة لتحويل أحلام الشباب إلى حقيقة.