استمرار  فعاليات برنامج «المرأة تقود» للأسبوع الثاني على التوالي بالبحيرة

تستمر فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» للأسبوع الثاني على التوالي في محافظة البحيرة وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل المرأة على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

فاعليات برنامج المرأة تقود في المحافظات

من جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» يهدف بشكل رئيسي للاستثمار في قدرات المرأة المصرية عن طريق تطوير وتنمية مهاراتها أينما كانت في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور المتنامي للمرأة في المجتمع المصري وذلك بدعم ورعاية من الرئيس السيسي والذي أولى المرأة رعاية خاصة.

إتاحة الفرصة أمام المرأة للوظائف القيادية

وذكرت «بلبع» أنه جرى إتاحة الفرصة أمامهن لتولي الوظائف القيادية بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائم لهن في شتي المجالات دون أي استثناءات وذلك لتحقيق أهم مبادئ حقوق الإنسان، مشيدة بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وحزمة البرامج التدريبية التى تقدمها.

يذكر أن البرنامج يقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات.