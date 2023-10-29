ضبط نصف طن مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

نفذت مديرية الزراعة في محافظة البحيرة حملة على محال بيع المبيدات والمخصبات والزراعية في مركز إيتاي البارود، وأسفرت عن عدم وجود تراخيص لـ16 منها، وحُررت محاضر للمحال غير المرخصة، وتم التحفظ على 229 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة.

حملات مكبرة على محال المبيدات في البحيرة

وفي حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، تم ضبط أكثر من 500 كيلو جرام من عبوات مبيدات ومخصبات غير مسجلة بمديرية الزراعة في البحيرة.

وتأتي الحملات لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها، وتم التنبيه على أصحاب المحال غير المرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

تكثيف حملات الرقابة على محال المخصبات الزراعية

ووجه المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على محال المبيدات والأسمدة، وضبط مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، والتي تشكل تهديدا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.