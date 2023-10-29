محمد محمود عبدالعزيز يشكر المُعزين في خاله: لولا الشدائد ما عرفنا معادن الناس

قدم الفنان محمد محمود عبدالعزيز الشكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لكل مَن حرص على تعزيته في خاله الراحل، الذي توفي منذ عدة أيام.

وفاة خال الفنان محمد محمود عبدالعزيز

كتب محمد محمود عبدالعزيز قائلا: «لولا الشدائد ما عرفنا معادن الناس.. أحب أن أتوجه بخالص الشكر لكل من قدم واجب العزاء وواسانا في مصابنا بوفاة خالي العزيز ناجي زويد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، سواء بوصوله لمكان العزاء أو بالاتصال أو حتى برسالة، وأسأل الله العلي القدير ألا يريكم مكروها بأنفسكم ولا في من تحبون».

أشرف زكي وإيهاب توفيق أبرز حضور عزاء محمد محمود عبدالعزيز

يذكر أن مساء أمس السبت، أقيم عزاء خال محمد محمود عبد العزيز، في مسجد الشرطة، حيث حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء، وحضر أيضا كل من الفنان إيهاب توفيق، الفنان إيهاب فهمي، والفنان عزوز عادل.