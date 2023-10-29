أنجلينا جولي تتضامن مع غزة وتدعو لوقف إطلاق النار: الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا

طالبت أنجلينا جولي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بوقف إطلاق النار المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، متضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وأدانت أنجلينا جولي أحداث العنف التي تحدث حاليًا في قطاع غزة، قائلة «أدين جميع ما يحدث بداية من الـ7 من أكتوبر».

وأضافت جولي: «ولكن ما حدث لا يبرر فقدان الأرواح البريئة في غزة الذين ليس لديهم أي ذنب فيما حدث، بالإضافة إلى منع الغذاء والماء عنهم، مع عدم إمكانية الذهاب لمكان يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال الذين يعيشون تحت الحصار.

عقاب جماعي للشعب الفلسطيني

وتابعت قائلة: «شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل لغزة في الوقت الحالي جزء صغير من المطلوب لأن التفجيرات تتسبب في خلق احتياجات إنسانية اكثر وبشكل يومي، وحرمان الشعب الفلسطيني من هذه المساعدات لا يمكن أن يطلق عليه إلا أنه عقاب جماعي للشعب، لذلك يجب الوقف الفوري لإطلاق النار».