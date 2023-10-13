10 معلومات عن ماريا كالاس.. أنجلينا جولي تلعب دورها في فيلم سيرة ذاتية

تجسّد نجمة هوليود أنجلينا جولي، السيرة الذاتية لـ ماريا كالاس التي تعد واحدة من أشهر نجمات الفن الأوبرالي في القرن العشرين، وذلك خلال فيلم سينمائي يحمل اسم Maria، الذي انطلق تصويره في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من دول العالم، ومن المتوقع استمرار عملية التصوير لمدة تقترب من 60 يوما، وذلك حسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

أنجلينا جولي تجسد شخصية ماريا كالاس

ويتناول فيلم Maria شخصية ماريا كالاس، وتلعب دورها أنجلينا جولي، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن «ماريا» حسب موقع imdb، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 2 ديسمبر عام 1923 في نيويورك.

- تعود أصولها إلى أبوين من اليونان.

طفولة صعبة وزواج لم يستمر

- عاشت ماريا كالاس طفولة صعبة بسبب حزم والدتها وتصرفاتها القاسية والبالغة الشدة.

- تعلمّت العزف على البيانو في سن مبكرة.

- بعد انفصال والديها في منتصف الثلاثينيات، عادت بصحبة والدتها إلى اليونان.

- بدأت مشوارها الاحترافي في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

- ألقت باللوم على والدتها لمنعها من اللعب في طفولتها والإصرار على تعليمها الغناء والعمل وجني الأموال.

وفاة ماريا كالاس بأزمة قلبية

- تميزت بالغناء الأوبرالي ولمع اسمها في فترتي الخمسينيات والستينيات.

- تزوجت أكثرة من مرة من بعض الأثرياء، البداية كانت مع جيوفاني مينيجيني، وأرسطو أوناسيس.

- توفيت يوم 17 سبتمبر عام 1977 على إثر أزمة قلبية.