نبيلة عبيد لـ«الوطن»: قلبي وجعني على أطفال فلسطين

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد على أطفال غزة وما يحدث لهم حاليا من اعتداءات من جانب قوات الاحتلال.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «مش بقوم من أمام التلفزيون الأحوال صعبة وأعصابي تعبت جدا الغرب في أمريكا وأوروبا ينظرون للموضوع من الناحية الإنسانية موضوع التهجير ليس المصريين والأردنيين فقط من يرفضوه الفلسطينيون نفسهم متمسكين بأرضهم ويريدون أن يظلوا في أرضهم ويدافعوا عنها».

وأضافت عبيد: «أتمنى الوصول لحلول من أجل مشاهد الأطفال اللي توجع القلب، قلبي موجوع ودموعي لم تجف على الأطفال والناس التي لا ذنب لها أتمنى الوصول لحلول من أجل الأطفال والسيدات وكبار السن».

تضامن نجوم الفن مع غزة

وحرص عدد من نجوم الفن على التضامن مع غزة بالمشاركة في جمعية الهلال الأحمر لتعبئة صناديق غذاء لصالح أهالي فلسطين وكان من أبرزهم إلهام شاهين وهنا الزاهد وهالة صدقي ودينا الشربيني وأشرف ذكي روجينا وزينة.