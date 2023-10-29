تعاون «زراعة الإسكندرية» و«سلامة الغذاء» لإعداد كوادر مؤهلة من المفتشين

نظمت كلية الزراعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلم الدواجن، ندوتها السنوية بعنوان «إستراتيجيات الإنتاج المستدام للبروتين الحيواني تحت ظروف تغير المناخ» حاضر فيها كل من الدكتور طارق حسن الهوبى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ.

إعداد كوادر مؤهلة من المفتشين

وأشار الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلم الدواجن، أن اللقاء تناول سبل تفعيل الجهود المشتركة بين جامعة الإسكندرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لإعداد كوادر مؤهلة من المفتشين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة لتكون بمثابة المرجعية الرئيسية لتطبيق أسس سلامة الغذاء في مصر.

بناء جيل جديد من الفاحصين

كما أشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ودوره الهام والحيوي كجهة خدمية تختص بالرقابة على تداول الغذاء وسلامته في مصر في توفير غذاء صحي وآمن و مستدام للمواطن المصرى، كما أكد الهوبي على دور الهيئة العلمي والمجتمعي ومساهمتها في بناء جيل جديد من الفاحصين مشيراً إلى أهمية الربط بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وآليات تطبيق سلامة الغذاء في مصر وذلك من خلال تخريج أجيال مؤهلة علمياً وعملياً وقادرة على إدارة منظومة سلامة الغذاء.

تفاصيل البرنامج التدريبي

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قامت بتنفيذ برنامج تدريبي عن مهام هيئة سلامة الغذاء في المنافذ البحرية وذلك لعدد 26 طالب من أوائل خريجي كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية وذلك خلال الفترة من 1 – 30 أكتوبر الجاري، اشتمل البرنامج التدريبي على مقدمة عامة عن التعريف بقانون إنشاء الهيئة رقم 1لسنة 2017 واللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019، والتعريف بدور ومهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على واردات وصادرات مصر من المنتجات الغذائية، كذالك القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة والتشريعات ذات الصلة والمواصفات القياسية المصرية، كما اشتمل البرنامج التدريبي على العديد الزيارات الميدانية في ساحات فحص الواردات والصادرات الغذائية، والتدريب وفقاً لأحدث الأساليب على طرق فحص وسحب عينات السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية المختلفة.