«الزراعة»: حصاد 18 ألف طن زيتون في شرق قناة السويس

أعلن الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن حصاد محصول الزيتون بمنطقة شرق قناة السويس في مساحة 6 آلاف فدان، إذ بلغت الإنتاجية 3 أطنان للفدان.

أوضح أنَّ أصناف الزيتون المنزرعة في شرق القناة هي أنواع «البيكول والكوناكي والكورتينا والبنزلينوا»، وتضم مراقبة شرق القناه منطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد ومنطقة جنوب القنطرة بالإسماعيلية، بينما بلغ إجمالي مساحتها 125 ألف فدان منزرعة بكل المحاصيل من بينها الزيتون.

إجمالي الإنتاج 18 ألف طن من زيتون المائدة بشرق قناة السويس

أضاف عبدالعال أن إجمالي الإنتاج 18 ألف طن من زيتون المائدة بشرق القناة يتمّ تجميعها لأسواق الإسماعيلية، كما يوجد مزرعة للعصر علي البارد علي ترعة الشهيد المغربي بزمام جمعية الشهيد الحاوي في شرق القناة بطاقة إنتاجية 50 طنًا للساعة.

وتابع أنَّ إجمالي مساحة الزيتون 44 ألف فدان في الأراضي التابعة للقطاع على مستوى الجمهورية، وفي سياق متصل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة يواصل حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الـرز في المناطق التابعة للقطاع.

صناعة اعلاف المواشي

وأكّد حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشي مما يحقق لهم عائد اقتصادي مربح ومنع الحرق للحفاظ على البيئة من التلوث.