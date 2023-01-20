أشرف زكي لمروجي شائعة وفاة صلاح السعدني: مش عارف عايزين مننا إيه

ضجَّت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بشائعة وفاة الفنان صلاح السعدني، الأمر الذي بث الحزن وسط جمهوره ومحبيه، متسائلين عن مدى صحة هذا الخبر.

وظهر نجله أحمد السعدني، مهاجما مروجي تلك الشائعة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «أبويا بخير الحمد لله، إن شاء الله تنشل يالي كتبت إشاعة».

شائعة وفاة صلاح السعدني

وظهر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، منذ ساعات على إحدى القنوات، مؤيدا لرد فعل أحمد السعدني على شائعة وفاة والده، وقال زكي: «مش فاهم الشخص المتربص عايز مننا إيه، شوف رد أحمد السعدني عجبني جدا، ليه تطلع مثل هذه الشائعات التي تصيب القلق لكل أسرة وأصدقاء الشخص الذي ظهرت عليه الشائعة، ويصبح دوري أنا وزمايلي طول اليوم نفي هذه الشائعة».

ليست الشائعة الأولى

ولم تكن هذه الشائعة الأولى التي تلحق بالفنان صلاح السعدني بعد قراره الابتعاد عن الفن، فقد ظهرت شائعة وفاة عام 2022-2021 ليظهر نجله أحمد السعدني في كل مرة وينفي تلك الشائعة.

يُذكر أن أبرز أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل «ليالي الحلمية» والتي قدم فيها شخصية سليمان باشا غانم ومسلسل «أرابيسك» والتي قدم فيها شخصية حسن أرابيسك.