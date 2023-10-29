رفع آثار السيول وتسيير حركة السيارات بطريق «مرسى علم - حماطة» (صور)

قامت أجهزة مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء حازم خليل رئيس المدينة بإزالة آثار السيول والأمطار على طريق «مرسى علم - حماطة»، ورفع الإطماء بمنطقة الكيلو 65 التي خلفتها السيول وإعادة تسيير حركة السيارات بعدما تعرضت مرسى علم لأمطار غزيرة اليوم الأحد وصلت إلى حد السيول على الطرق والمناطق الجبيلة.

رفع مخلفات سيول مرسى علم

وأكد شرف اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم في تصريحات لـ«الوطن»، إزالة آثار الإطماء بالكيلو 65 طريق حماطة جنوب مرسي علم والذي خلفته مياه الامطار والسيول وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور مرسى وهيئة الطرق والكباري حتى لا يتم إيقاف الحركة المرورية.

تسيير طريق مرسى علم

وأشار رئيس المدينة إلى أن أجهزة مرسى علم انتقلت على الفور بالمعدات اللازمة وقامت بإزالة آثار الاطماء وإعادة فتح الطريق والقيام بأعمال شفط المياه بطرق مرسى علم بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وفي ذات السياق حذرت إدارة مرور البحر الأحمر قائدي السيارات والمسافرين على الطريق توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

أمطار البحر الأحمر وإعلان حالة الطوارئ

كانت تعرضت مدن البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار وسيول على بعض المناطق وأعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ في مواجهة الأحوال الجوية.