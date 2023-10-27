مطار مرسى علم يستقبل 153 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع الجاري

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 153 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية على مدار الأسبوع المقبل، بدء من غد السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن مرسى علم تستقبل 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على متن 153 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل بدء من غد السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وكشف عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرحلات السياحية القادمة إلى مرسى علم تشهد زيادة في التدفق بمقدار 8 رحلات أسبوعيا عن الأسبوع الماضي، من مطارات 12 دولة أوروبية، وهي سلوفاكيا والمجر والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

ارتفاع نسبة إشغالات فنادق مرسى علم

كما أكد ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوي، حيث أصبحت مرسى علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من جميع دول العالم.