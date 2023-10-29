مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران من 6 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 25 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من 6 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وسويسرا وبلجيكا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وسويسرا، تقل على متنها حوالي 5 آلاف سائح، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرسى علم تشهد تدفقا سياحيا رغم الأجواء الممطرة التي شهدتها المدينة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف «عثمان» أن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية وتدفق رحلات الطيران، حيث من المقرر وصول 153 رحلة طيران الأسبوع الجاري، بزيادة 8 رحلات عن الأسبوع الماضي.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأضاف أن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران على مدار الأسبوع، حيث من المقرر وصول ما يقرب من 30 ألف سائح الأسبوع الجاري من 12 جنسية أوروبية مختلفة.

وكانت مرسى علم شهدت سقوط أمطار مساء أمس، تراوحت بين متوسطة وغزيرة، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.