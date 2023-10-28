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مطار مرسى علم يستقبل 8 آلاف سائح من 11 دولة أوروبية اليوم

كتب:

شاذلى عبدالراضي
08:53 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
مطار مرسى علم

مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، حوالي 8 آلاف سائح على متن 42 رحلة قادمة من مطارات 11 دول أوروبية، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، ووسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين 

وقال إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المُعلن بالمطارات أوضح وصول 42 رحلة طيران تقل حوالي 8 آلاف سائح، قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وبيلاروسيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

تدفق الرحلات السياحية إلى مرسى علم 

وأشار «شكري» إلى تدفق الرحلات السياحية إلى مرسى علم طوال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يستقبل المطار 153 ‪ رحلة طيران على مدار الأسبوع، بزيادة 8 رحلات عن الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المدينة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع افتتاح عدد من المنشآت السياحية.

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